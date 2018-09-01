Минстрой РТ: Вторая школа в казанском ЖК «Салават Купере» появится не раньше конца 2020 года

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Вторая школа в казанском жилом комплексе «Салават Купере» появится, но это случится не раньше конца следующего года. Такие сроки назвал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В любом случае школа второй очереди в „Салават Купере“ появится. Если это будет конец 2020 — начало 2021 года — это нормальная история, потому что школы технологично сложные, стоят дорого», — сказал замглавы республиканского ведомства.

Татарстан вместе с федеральными органами власти добивается того, чтобы школа в «Салават Купере» строилась в рамках нацпроекта «Демография». Тогда образовательное учреждение может появиться в 2020-2021 году, сказал Гимаев.

В сентябре прошлого года в казанском микрорайоне «Салават Купере» открылся политехнический лицей № 182. Учебное заведение рассчитано на 1224 школьника и 53 класса.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.