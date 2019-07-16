ОЭЗ «Алабуга» запустит новый инновационный завод строительной химии

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). 17 июля в ОЭЗ «Алабуга» состоится торжественный запуск инновационного завода строительной химии Boerner, сообщают организаторы.



Новое предприятие будет способствовать развитию рынка строительной химии, в том числе экспортных направлений. Boerner займет активную позицию в программе развития малотоннажной химии и сырьевой базы России.



Предприятие оснащено оборудованием, опережающим требования европейского рынка. Отличительные особенности завода – высокоточное оборудование, встроенное качество, собственное производство ключевого компонента и Научный центр. Инвестор проекта – известный российский промышленник Сергей Колесников.



Открытие завода планируется при участии Президента РТ Рустама Минниханова, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, собственника Boerner, совладельца «Технониколь» Сергея Колесникова.

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