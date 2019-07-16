В Казани пьяный водитель иномарки угодил в больницу, влетев на скорости в фонарный столб

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани пьяный 58-летний водитель иномарки угодил в больницу, влетев на скорости в фонарный столб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Накануне в 16.45 58-летний водитель "Шевроле", с признаками алкогольного опьянения, напротив дома №2/3 по улице Тэцевская, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на световую опору», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате аварии водитель получил различные травмы. Медики диагностировали у пострадавшего ушибы и раны головы.



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