На фестивале в Пестречинском районе «Скорлупино» задействуют 12 волонтеров для иностранных туристов

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Для удобства иностранных туристов на всероссийском фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе будут работать англоговорящие волонтеры. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Аграрное молодежное объединение РТ готовит людей для помощи иностранным туристам. В случае если гость потеряется, к нему подойдут, помогут, переведут все, что нужно. Фестиваль нацелен не только на республику и на Россию, но и старается потихоньку выходить на международный уровень. Около 12 волонтеров будут заниматься с иностранными туристами», — рассказал спикер.

Также Дамир Байгильдин добавил, что всего привлекут 50 волонтеров на играх и 100 добровольных помощников на мероприятиях фестиваля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.