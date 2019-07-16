В Казани проведут фестиваль «Йорэкле шэхэр – Сердца города» для семей с особенными детьми

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). 27 июля в казанском парке имени Урицкого состоится III инклюзивный семейный фестиваль «Йорэкле шэхэр – Сердца города», сообщают организаторы.



Для участников проведут мастер-классы по развитию творческих способностей, шоу мыльных пузырей и наложат аквагрим.



«Особенные» дети станут не только гостями праздника, но и примут в нем самое активное участие. Они проведут кулинарный мастер-класс по вкусной и здоровой пище для всех гостей парка.



В этот же день откроется благотворительная ярмарка, где казанцы смогут купить изделия и товары, изготовленные семьями, в которых воспитываются дети с особенностями развития.



Организатором фестиваля выступит благотворительный фонд «Закят» при поддержке проекта «Добрая Казань».

Праздник начнется в 11.00.

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