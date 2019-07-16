Доминик Джокер, Лейна и Бабек Мамедрзаев выступят на фестивале яиц «Скорлупино»

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На всероссийском фестивале «Скорлупино» ожидается присутствие звезд россиийской эстрады. Об этом рассказал председатель Пестречинского отделения Аграрного молодежного объединения РТ Наиля Тазиева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«У нас будет очень много музыки — народная, а также современных эстрадных татарских исполнителей, в частности молодой певицы Лейны, плюс звезд российского уровня. Хедлайнерами выступят Бабек [Мамедрзаев] и Доминик Джокер», — рассказала спикер.

Наиля Тазиева добавила, что у фестиваля есть своя фишка — милые маленькие разноцветные цыплята, которые привлекут внимание множества зрителей.

Дамир Байгильдин, заместитель руководителя исполкома Пестречинского района, отметил, что в районе, где будет проходить «Скорлупино», находится страусиная ферма, которая также будет принимать участие в фестивале. На этой же ферме содержатся верблюд, лама, экзотические виды коров и кур. На фестивале эти животные будут присутствовать как обитатели трогательного зоопарка.

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