В Казани мужчина угрожал взорвать офис микрозайма пейнтбольной гранатой и вынес 75 тыс. рублей

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани 51-летний мужчина угрожал взорвать офис микрозайма пейнтбольной гранатой и вынес оттуда 75 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В дежурную часть отдела полиции "Восход" УМВД России по Казани обратилась 32-летняя сотрудница одной из микрофинансовых организаций, расположенных на улице Волгоградской. Женщина сообщила, что примерно в 14.50 в офис вошел мужчина и, угрожая ей предметом похожим на гранату, потребовал выдать ему всю наличность», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина кричал, что взорвет офис. В подтверждении своих слов он вырвал чеку из гранаты. Сотрудника микрозайма отдала злоумышленнику контейнер с деньгами, откуда он забрал около 75 тыс. рублей и скрылся.

Кассир описала приметы нападавшего, а полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, что помогло им установить маршрут злоумышленника и найти его вещи и пейнтбольную гранату, которой он угрожал женщине.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 51-летний ранее неоднократно судимый житель Казани, который к тому же находился в федеральном розыске по двум тяжким статьям – «Истязание» и «Угроза убийством». Сам задержанный признался, что потратил все деньги на выпивку и новую одежду.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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