Житель Казани потерял ногу в ДТП на въезде на мост Миллениум

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Водитель легковушки потерял ногу в ДТП на въезде на мост Миллениум в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 9.15 на проспекте Амирхана водитель "Лады" 99-й модели, по предварительным данным, остановился в левой полосе движения из-за технической неисправности автомобиля. Когда мужчина пошел открывать багажник в него сзади въехал автомобиль "Рено Дастер"», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии у водителя отечественной легковушки оторвало ногу. Мужчину доставили в больницу. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Причины происшествия устанавливаются.



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