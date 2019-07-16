Уровень заболеваемости ОРВИ в Казани достиг эпидемического порога

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Казани на данный момент достиг эпидпорога, информирует пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

По итогам прошедшей недели, с 8 по 14 июля в городе были зарегистрированы 3476 случаев заболеваний ОРВИ.

При этом показатель заболеваемости данным типом инфекций в Казани составил 28,1 на 10 тыс. жителей.

По республике за этот же период в целом зарегистрировали 6877 случаев заболевания ОРВИ, таким образом показатель составил 18,4 на 10 тыс. населения. «Уровень заболеваемости также находится на уровне эпидемических порогов», — говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что на прошлой неделе уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Казани находился на уровне, расположенном ниже эпидемического порога на 11,9%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.