На фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе самозанятые расскажут о своей работе

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На Всероссийском фестивале «Скорлупино» работающие самозанятые расскажут гостям праздника о своей работе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя исполкома Пестречинского муниципального района РТ Дамир Байгильдин.

«Мы приглашаем около 7–10 самозанятых, которые будут показывать и рассказывать, как они работают самозанятыми, как они зарегистрировались, какие ставки налогообложения они платят, для того, чтобы людям в такой интерактивной форме донести, что самозанятость — это действительно выгодно для людей», — рассказал спикер агентства.

Четвертый Всероссийский фестиваль пройдет в Пестречинском районе 20 июля. По словам организаторов, в этом году они ожидают около 15 тыс. посетителей — жителей и гостей Татарстана.

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