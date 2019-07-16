В Зеленодольске накрыли подпольный цех, где массово печатали фальшивые евро

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске полицейские накрыли подпольный цех, где массово печатали фальшивые евро. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД Татарстана установили, что 44-летний ранее неоднократно судимый за изготовление и сбыт поддельных денег житель Зеленодольска, освободившись из мест лишения свободы, решил продолжить свою преступную деятельность. К реализации своих целей он привлек 33-летнего товарища, с которым познакомился в местах лишения свободы, и трех ранее не судимых жителей Набережных Челнов», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году злоумышленники приобрели специальное оборудование, технику и материалы для производства фальшивых банкнот. После этого они взяли в аренду помещение в Зеленодольске, где организовали подпольный цех.

Фальшивки планировали сбывать в Набережных Челнах за 50% от курса Цетробанка.

Полицейские задержали всех пятерых участников преступной группы. Трое из них на время следствия помещены в СИЗО. Двое подозреваемых пошли на контакт со следствием и признались в содеянном. Их оправили под домашний арест.

Во время обыска в подпольной типографии были обнаружены и изъяты оборудование, готовая поддельная купюра достоинством 200 евро и 86 заготовок.

Всех, кто обладает информацией о противоправной деятельности подследственных, просим обратиться по телефону «02» или «телефону доверия» МВД по Республике Татарстан 291-20-02.



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