Депутаты Госдумы РФ пополнили питерский Музей соцбыта раритетными экспонатами

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы РФ Ирек Зиннуров и Марат Бариев посетили филиал казанского Музея социалистического быта в Санкт-Петербурге. Гости с интересом осмотрели экспозицию, посвященную детству – 70-80-м годам, Зал музыкальной славы, Зал истории повседневности и другие интересные уголки и экспонаты музея, сообщает пресс-служба Музея соцбыта.



Особый интерес парламентариев вызвал Зал советского спорта, где проходит выставка «Спорт нашего детства». Ранее она была представлена в Казани. Марат Бариев, будучи уже знакомым с выставками казанского музея, решил пополнить экспозицию раритетным экспонатом.





«Одним из действенных орудий пропаганды массового спорта во времена СССР были спортивные сумки, я сам купил себе такую в 80-м году... Теперь пусть будет в музее!» – прокомментировал он передачу экспоната.



Поддержал коллегу и Ирек Зиннуров, который также внес свой вклад в дело пополнения коллекции казанского музея: «Яркая примета недавнего времени – спортивные вязаные шапочки. Они были не только спортивной формой, но и важным элементом имиджа молодого человека конца XX века. Передаю такую в музей с надписью SPORT!» – сказал парламентарий.



Директор музея Рустем Валиахметов поблагодарил гостей и напомнил, что уже через неделю в Санкт-Петербурге и Казани Музей социалистического быта представит выставки, посвященные Дню памяти Владимира Высоцкого.

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