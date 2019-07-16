В ЖК «Салават Купере» откроется отделение МФЦ

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Завтра, 17 июля, в 10.00 состоится открытие многофункционального центра, расположенного в ЖК «Салават Купере», сообщается на официальном сайте государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Отдел открывается для того, чтобы обеспеченить доступность и комфорт для казанцев, проживающих в отдаленных жилых микрорайонах города, при получении государственных и муниципальных услуг.

В новом офисе будут работать девять окон приема и выдачи документов, которые оборудованы всем необходимым. В МФЦ также предусмотрена электронная система управления очередью, соблюдены требования к комфортному и безопасному обслуживанию маломобильных групп населения. В целом офис будет предоставлять 180 видов услуг.

Стоит отметить, что проект по открытию данного офиса «Мои документы» был реализован всего за шесть месяцев.

Площадь нового МФЦ составляет 173,8 кв. м, расположен он на первом этаже жилого дома, находящегося по адресу ул. Зилантовская, д. 22/15.

После открытия офиса «Мои документы» в ЖК «Салават Купере» сеть филиалов ГБУ МФЦ в РТ будет насчитывать 57 офисов.

На церемонии открытия МФЦ ожидается присутствие представителей Министерства экономики РТ, Министерства информатизации и связи РТ, мэрии Казани, администрации Кировского и Московского районов Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.