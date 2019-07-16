Татар-информ

16 июля 2019, 09:56

Общество

В России ввели ГОСТ на фотосессии новорожденных

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Общество

В России ввели ГОСТ на фотосессии новорожденных

Фотосъемка младенца возрастом не более 28 дней должна производиться только в присутствии его родителей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). С января 2020 года в России появится ГОСТ, регулирующий проведение фотосессий новорожденных, информирует RT.

Данный стандарт распространяется на фотосессии младенцев, которые проводятся в специальных студиях, в доме, в парках и иных местах. Также уточняется, что ГОСТ не включает в себя фотосессии, проходящие прямо во время родов.

Текст ГОСТа оговаривает, что новорожденными можно считать детей, возраст которых не превышает 28 дней включительно.

Фотосессию для таких младенцев могут заказать только их родители или законные представители. «При этом для соблюдения конфиденциальности они должны дать письменное согласие на фотосъемку и обработку персональных данных», — говорится в сообщении.

Сама съемка должна проводиться только в присутствии родителей малыша, и фотограф тоже обязан наблюдать за тем, чтобы младенец не оставался без присмотра.

Также в тексте ГОСТа акцентируется внимание на том, что самое главное условие проведения фотосессии — безопасность ребенка. Фотограф обязан учитывать чувствительность новорожденного к свету и шуму: ограждать младенца от солнечных лучей, не производить громких и резких звуков.

Помещение, в котором будет проводиться фотосессия, должно быть проветренным и обеззараженным после каждой съемки. Весь реквизит, который используется в таких сессиях: соски, игрушки, качели, подушки и прочее — должны соответствовать стандартам безопасности и быть гипоаллергенными.

Температура воздуха в помещении должна держаться на отметке не ниже +22 градусов, а относительная влажность составлять 50–70%.

В тексте ГОСТа есть также пункты, касающиеся самого фотографа. Так, он обязательно должен иметь опыт работы и проходить курсы повышения квалификации на регулярной основе, быть старше 18 лет. При себе он должен иметь паспорт и личную медицинскую книжку.

Фотограф, проводящий фотосессии младенцев, не должен иметь судимости, психических расстройств, нарушений координации движений, проблем со зрением и «социально опасных заболеваний», таких как ВИЧ, СПИД, гепатит, туберкулёз и др.

Не должно быть у него и вредных привычек — пристрастия к алкоголю, табаку и наркотическим препаратам.

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