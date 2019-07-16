Полина Шевчук

16 июля 2019, 09:53

Происшествия

Очевидцы сняли на видео пожар в частном доме в Авиастроительном районе Казани

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Происшествия

Очевидцы сняли на видео пожар в частном доме в Авиастроительном районе Казани

Фото: ГУ МЧС РТ

Поздно вечером на улице Беломорская огонь охватил мансардный этаж жилого дома.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Авиастроительном районе Казани пожар уничтожил мансардный этаж частного жилого дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

«Накануне в 23.00 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в СНТ "Строитель-1" на улице Беломорская горит дом», – уточнили в МЧС.

По вызову прибыли пожарные ПСЧ № 28, которые установили, что огнем объят мансардный этаж одноэтажного жилого дома. Хозяин дома, который успел самостоятельно выйти на улицу, сообщил огнеборцам, что в доме больше никого нет, но остается опасность перекидывания огня на соседний дом.

Около часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара сгорел мансардный этаж на площади 200 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.
 

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