Еще три человека госпитализированы после ДТП с татарстанским автобусом в Башкирии

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Еще три человека госпитализированы в больницы Челнов после ДТП с татарстанским автобусом в Башкирии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Вечером 15 июля в БСМП Автограда были зафиксированы самостоятельные обращения еще семерых человек, пострадавших в ДТП. Троих из них госпитализировали, четверо были отпущены на амбулаторное долечивание», – уточнили в пресс-службе министерства.

Сейчас в отделениях БСМП на лечении находятся семь человек. 13-летний ребенок госпитализирован в КДМЦ. Двое пострадавших пока остаются в уфимских больницах. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в воскресенье вечером в Башкирии в аварию попал татарстанский автобус. Жертвами ДТП стали шесть человек, в том числе мать гендиректора челнинской компании «Лидер Транс». Еще 21 пассажир госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, а водитель автобуса задержан.



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