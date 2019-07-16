Минздрав РФ предложил использовать в продуктах только йодированную соль

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения России предложило постепенно обязать производителей пищевых продуктов использовать при их изготовлении только йодированную соль. Об этом со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода» пишет газета «Известия».

В случае принятия новеллы в нынешнем виде с 1 июня 2020 года лишь йодированная соль будет применяться при изготовлении хлебобулочных изделий, с 1 июня 2021-го всю пищевую соль сорта экстра, высшего и первого помола (за исключением ряда разновидностей) будут обогащать йодатом калия, а с 1 июня 2022-го только с использованием йодированной соли будут изготавливаться все продукты.

При этом за нарушение законодательства в сфере профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, предполагается установить ответственность, но этот момент в документе не конкретизирован, отмечает издание.

Необходимость подобной новации авторы законопроекта объясняют распространенностью в России заболеваний, связанных с дефицитом йода. «Ежегодно в специализированной помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы», – приводит статистические данные газета.

Впрочем, эксперты отнеслись к предложению скептически. Использовать йодированную соль при изготовлении продуктов, проходящих термическую обработку, бессмысленно, так как после нее концентрация йода будет ничтожно малой. К тому же употребление йодированной соли скажется на вкусе и виде продукции, а также уменьшит срок ее хранения, что приведет к росту цен. Помимо этого, при некоторых заболеваниях потребление йода противопоказано.

Из федеральных министерств и ведомств инициативу Минздрава поддержали Минпромторг и Роспотребнадзор, тогда как Минсельхоз и Минюст высказали свои замечания.

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