В период проведения ЧМ WorldSkills на подъезде к аэропорту Казани ограничат движение грузовиков

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В связи с проведением мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 на подъезде к аэропорту Казани ограничат движение грузовиков, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Движение для грузовых транспортных средств будет временно ограничено в дни проведения чемпионата по профессиональному мастерству, с 22 по 27 августа, с 6 до 22 часов на подъездной дороге к аэропорту «Казань» от автодороги Р-239 Казань – Оренбург.

«Просим водителей следовать требованиям временных дорожных знаков», – говорится в сообщении пресс-службы.

Состязания мирового чемпионата WorldSkills пройдут на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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