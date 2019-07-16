В Казани под колесами легковушки погибла женщина, которая решилась перейти дорогу на «красный»

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани под колесами легковушки погибла 60-летняя женщина, которая решилась перейти дорогу на «красный». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«В понедельник, 15 июля, в 21.30 32-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" напротив дома № 106а по Фучика, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – рассказали в городской Госавтоинспекции.

В результате аварии женщина получила ушиб головного мозга и сочетанную травму, и была экстренно госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.



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