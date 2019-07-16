В Казани откроется выставка одного из инициаторов создания заповедника в Раифе

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ откроется выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения художника, изобретателя, одного из инициаторов создания заповедника в Раифе Кондрата Максимова, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Кондрат Евдокимович Максимов (1894–1981) – живописец, заслуженный деятель искусств ТАССР, народный художник ТАССР, заслуженный художник РСФСР. В 1914–1917 годах учился в Казанской художественной школе. Позже работал на лесосплаве, в течение многих лет разрабатывал технические усовершенствования в области механизации лесосплава, получил 27 авторских свидетельств на изобретения.

Но главным в жизни Максимова стала живопись. Еще до войны он был принят в члены только что учрежденного в Татарстане Союза художников. В послевоенные годы творческая деятельность живописца активизировалась. Максимов стал постоянным участником выставок, а его произведения – заметным явлением в художественной жизни страны.

Основными жанрами его творчества были пейзаж и натюрморт. Мастер кисти одинаково восхищался лесным массивом и маленьким кустиком у дороги, раздольным полем и неприметным полевым цветком. Среди работ художника есть произведения глубоко лиричные, декоративно-романтичные и натуралистические.

«Полотна Кондрата Максимова популярны до сих пор, они затрагивают сокровенные струны души, очищают и облагораживают сердца людей», – отмечается в анонсе мероприятия.

Открытие экспозиции состоится 18 июля в 16 часов. Выставка будет работать вплоть до 25 августа.

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