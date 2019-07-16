(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД ищут водителя, который сбил в центре Казани женщину и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 23.40 напротив дома № 47а/1 по улице Патриса Лумумбы был совершен наезд на 38-летнюю женщину. Водитель с места аварии скрылся», – уточнили в ГИБДД.

Медики, прибывшие к месту ДТП, диагностировали у пострадавшей ушиб головы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.

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