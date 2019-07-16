Схемы «правильных» маршрутов из дома в школу и обратно появятся на сайтах и в фойе школ Нижнекамска

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Схемы «правильных» маршрутов из дома в школу и обратно появятся на сайтах образовательных учреждений Нижнекамска и в фойе самих школ. Такая задача была поставлена на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Нижнекамском районе, сообщает пресс-служба районной администрации.



Власти города признают, что эта мера кардинально не изменит статистику по ДТП с участием детей. С начала текущего года в Нижнекамске произошло 35 таких аварий, из них в 31 случае были виноваты водители.



Руководитель исполкома района Айдар Сайфутдинов, возглавлявший совещание комиссии, обратил на это внимание служб безопасности дорожного движения. «Получается, условия созданы, люди пользуются ими, а основная причина трагедий – водители и их беспечность», – подчеркнул он.



Начальник учреждения «Безопасность дорожного движения» Ильсия Сафонова заметила, что воспитывать добросовестных автомобилистов надо с детства. Однако картинг-движение в городе чахнет, у детей нет возможности полноценно заниматься. «Нужны финансовые вливания и свой автодром», – констатировала она. Члены комиссии по БДД обещали рассмотреть этот вопрос.

Кроме того, Сафонова обратилась к педагогам и журналистам с просьбой популяризировать среди детей портал «Сакла», на котором ребенок в возрасте от четырех до 11 лет может познакомиться с онлайн-игрой «Город безопасного детства», мультимедийными обучающими модулями и серией мультфильмов.

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