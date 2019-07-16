Аналитик Bloomberg спрогнозировал падение курса рубля к концу года

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Наиболее точно предсказавший рост курса рубля во II квартале аналитик одного из крупнейших польских банков Ярослав Косатый спрогнозировал падение российской валюты на 9,1% к концу текущего года, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Косатого, в конце 2019 года курс доллара вырастет до 69 рублей. Причинами этого станут переход Банка России к смягчению кредитно-денежной политики, включая понижение ключевой ставки, и снижение спроса на облигации федерального займа со стороны инвесторов-нерезидентов.

«Негативные последствия снижения ставки Центробанком России для рубля будут преобладать над позитивными эффектами действий ФРС», – добавил эксперт.

Польский экономист оказался наиболее пессимистичным из опрошенных агентством 19 аналитиков. В среднем специалисты ожидают, что к концу года курс российской валюты составит 65 рублей за доллар.

Пока же рубль умеренно растет к доллару и евро. Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 16 июля равняется 62 рублям 82,8 копейки, а евро – 70 рублям 85,74 копейки.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Банк России 14 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 7,5% годовых.

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