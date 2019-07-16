Татар-информ

16 июля 2019, 06:56

ОбществоНаука и образование

Казанские студенты принимают участие в форуме «Волга-Янцзы»

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ОбществоНаука и образование

Казанские студенты принимают участие в форуме «Волга-Янцзы»

Фото: Шамиль Садыков

Форум открылся в городе Чанша китайской провинции Хунань.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Пять студентов из Казани вошли в состав российской делегации, которая принимает участие в VI Российско-китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы». Его открытие прошло сегодня в городе Чанша китайской провинции Хунань.

В составе делегации из России – более 130 представителей студенческой молодежи, обучающихся в высших учебных заведениях Приволжского федерального округа.

От Республики Татарстан на форум отправились пять студентов: трое из Казанского (Приволжского) федерального университета и двое из Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Они проявили себя в учебе и в общественной жизни молодежи.

Китайскую сторону будут представлять 160 участников – студентов из провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы.

Церемония открытия прошла в одном из старейших вузов Китая – Центральном южном университете города Чанша. В ней приняли участие член Госсовета КНР Ван Юн и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Во время открытия российско-китайского молодежного форума специальный «сосуд дружбы» наполнили водой из Волги и Янцзы, что символизировало крепкие многолетние связи Китая и России.

Форум продлится десять дней. За это время российские участники получат возможность познакомиться с деятельностью местных университетов и работой высокотехнологичных предприятий, посетить лекции известных китайских ученых, узнать больше об истории и традиционной культуре Китая в целом и провинции Хунань в частности.

В рамках программы форума предусмотрено посещение таких китайских компаний, как Zoomlion и BROAD, лаборатории безопасности движения на железнодорожном транспорте при Минобразования КНР. Познакомятся студенты и с культурными достопримечательностями, побывают на концертах, круглых столах, спортивных состязаниях, примут участие в тематических форумах «День России» и «День Китая». Работа форума завершится 25 июля.

Российско-китайский молодежный форум находится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Он проводится ежегодно с 2014 года в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Основная цель мероприятия – укрепление двусторонних отношений между странами, а также создание прочного фундамента для сотрудничества китайской и российской молодежи.  

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