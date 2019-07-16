Вернувшийся в Казань из-за технической неисправности авиалайнер вылетел в Петербург

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Вернувшийся в аэропорт Казани накануне рейс Казань – Санкт-Петербург сегодня ночью вылетел в петербургский аэропорт «Пулково».

Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта «Казань», борт покинул воздушную гавань столицы Татарстана в 2.47. В 4.33 он благополучно приземлился в Петербурге, следует из данных онлайн-табло «Пулково».

На борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» находились 185 пассажиров.

Воздушное судно вчера было вынуждено возвратиться в столицу РТ «по техническим причинам», объяснил ранее ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

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