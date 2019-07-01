До конца года все банки Татарстана смогут принимать биометрические данные клиентов

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). К концу 2019 года все банки Татарстана с универсальной лицензией обязаны обеспечить прием биометрических данных во всех структурных подразделениях, в которых обслуживаются клиенты — физические лица. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал управляющий Отделением Банка России по Республике Татарстан Марат Шарифуллин.

«Это порядка 250 отделений только республиканских банков. [Сейчас] на территории республики сбор биометрических данных проводится более чем в 130 отделениях 30 банков. Количество банков и офисов, где принимается биометрия, постоянно увеличивается по мере подключения новых отделений к ЕБС», — сказал он.

Система была создана по инициативе Банка России. Суть в том, что после передачи биометрических данных в ЕБС (запись голоса и изображения лица) каждый житель России сможет дистанционно авторизоваться в системе любого банка, открывать счета, вклады, переводить деньги и получать кредиты.

Для передачи персональных данных в единую биометрическую систему используются криптографические (шифровальные) средства защиты информации.

Система использует специальную технологию распознавания фальсификации, поэтому цифровой образ нельзя будет подделать с помощью записи голоса или фотографии, подчеркнул собеседник агентства.

«К участию в проекте были привлечены ведущие российские разработчики программных продуктов в области биометрии», — отметил управляющий Отделением Банка России по Республике Татарстан.

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