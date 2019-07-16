В музее Боратынского представят пушкинские раритеты из трех музеев России

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). 17 июля в музее Боратынского состоится открытие межмузейной выставки «”Я числюсь по России…”: Петербург – Царское Село – Казань», посвященной 220-летию А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Выставка представит в пространстве Белого зала факты пушкинской биографии, географические координаты его жизни и раритеты из собраний трех крупнейших музеев России, показывая Петербург, Царское Село и Казань в жизни и трудах Александра Пушкина.

Гость музея познакомится с раритетами из собраний Литературного музея Пушкинского Дома РАН и музея-заповедника «Царское Село», в том числе портретными миниатюрами трех российских императоров – Павла I, Александра I и Николая I; а также дружеского окружения Пушкина – Ивана Крылова, Адама Мицкевича, Александра Бестужева-Марлинского.

Особое место займет портрет Анны Боратынской, жены казанского генерал-губернатора Ираклия Боратынского, красивейшей женщины той эпохи, адресата пушкинского стихотворения.

Интерес вызовут военные мундиры, принадлежавшие самому императору Александру I. Впервые будет представлен литографированный портрет Евгения Боратынского, переданный в 2019 году в дар музею из частного собрания Владимира Волкова (Москва).

Экспозиция будет открыта по 19 октября 2019 года. Открытие выставки запланировано на 16.00.

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