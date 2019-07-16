В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о строительстве социально-культурных объектов в РТ

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 16 июля, в 11.30 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Строительство социально-культурных объектов в Республике Татарстан».

В мероприятии примет участие заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

На пресс-конференции расскажут о строительстве школ, детских садов с яслями, сельских клубов, о строительстве зданий советов (исполкомов) поселений, универсальных спортивных площадок.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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