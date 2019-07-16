В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о фестивале «Скорлупино»

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 16 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная IV Всероссийскому фестивалю «Скорлупино», который пройдет 20 июля 2019 года в селе Пестрецы.

В мероприятии примут участие начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Хамидуллин, заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района РТ Дамир Байгильдин, председатель Пестречинского отделения РОО «АМО РТ» Наиля Тазиева, пресс-секретарь РОО «АМО РТ» Рания Сабирова.

На пресс-конференции расскажут о новом проекте «Скорлупино — технологии развития сельской территории», который является комплексом мероприятий, направленных на вовлечение молодежи муниципальных образований Республики Татарстан в экономическое и социальное развитие своих территорий путем обучения созданию собственных событийных мероприятий.

Также расскажут о блоке, который включен в программу фестиваля и направлен на информирование молодежи о вопросах самозанятости, о блоке по популяризации мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, а также о конкурсной и концертной программе для гостей фестиваля.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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