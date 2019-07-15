В Заинске назвали обладателя премии Суббуха Рафикова

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Заинской центральной библиотеке состоялось одно из важнейших событий культурной жизни города – в 16-й раз прошла церемония вручения премии имени Суббуха Рафикова, передает «Заинск-информ».



В этом году премии удостоилась заинская поэтесса Надежда Чепурная. Победительнице вручили Диплом лауреата и сертификат на публикацию сборника произведений. Награды поэт получала из рук главы Заинского района Разифа Каримова.





Награждение традиционно проводится ко дню рождения писателя Суббуха Рафикова. Премия присуждается раз в два года отдельным лицам и коллективам, внесшим большой вклад в развитие национальной культуры, литературы, искусства, имеющим профессиональное мастерство, собственный авторский стиль, признанным обществом.



Надежда Чепурная рассказала, что на творчество ее подвигает война на Донбассе, потому что ее сын живет в Одессе. За прошлый год и начало этого года поэтесса написала около 200 стихотворений на эту тему. Также Надежда активно участвует в благотворительности – помогает казанскому хоспису, интернату для инвалидов в Дербышках и многим другим нуждающимся людям.





Предыдущая премия была вручена в 2017 году заинским художникам Виктору Хрулеву и Сергею Цыганову.

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