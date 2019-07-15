Около новой мечети под Бугульмой построят спортплощадку и парк

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). На улице Олейника при въезде в Бугульму с прошлого года возводится новая мечеть – шестая в городе и 15-я по району, пишет «Бугульминская газета».



Здание будет уникально по своему внешнему виду. Для создания архитектурной композиции выбраны купольная форма, необычного вида минареты и колонны. Кроме того, мечеть площадью 477,2 квадратных метра единовременно сможет вмещать до 250 человек. А вблизи по плану проекта появятся парковая зона и спортивные площадки.





Имам-мухтасиб Бугульмы и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов и руководитель строительства Ильдар Минушев поделились подробностями о строительстве нового здания для богослужения мусульман.



Ильдар Хамитович рассказал, что основная конструкция уже возведена. Сейчас доделываются минареты, высота которых будет достигать чуть более 27 метров. При создании этого здания были продуманы вопросы практичности и безопасности. Строители предусмотрели защиту храма от молнии, так как смотровые площадки минаретов станут самыми высокими точками в округе.



Скоро строители приступят к входной группе – она представит собой общедоступную террасу, по периметру расположатся пандусы и крылечки.





Параллельно благоустраивается территория мечети. Дорожники заасфальтировали дорогу, а также оборудовали спортивную площадку. Скоро здесь появятся два поля для игры в мини-футбол.



До зимы в здании планируется провести отопление и поставить окна. Работы будут продолжены и в следующем году. Мечеть по устоявшейся традиции строится на благотворительные средства, многие бугульминцы внесли свой посильный вклад.



По прогнозам, открытие новой мечети планируется в 2020 году, к празднику Курбан-байрам.

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