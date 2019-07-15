Татар-информ

16 июля 2019, 03:25

Общество

В Нижнекамске объявили сбор интересной информации о лагере «Кама»

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Общество

В Нижнекамске объявили сбор интересной информации о лагере «Кама»

Фото: e-nkama.r

Глава учреждения сообщила, что руководство интересуют все виды информации – фотографии, документы, истории, легенды, мифы, атрибутика.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске объявили старт масштабному поиску историй и артефактов, связанных с легендарным местным лагерем «Кама», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Глава учреждения Екатерина Юртаева рассказала, что руководство интересуют все виды информации – фотографии, документы, истории, легенды, мифы, атрибутика.

«Все, что связано с этим местом, является важным для нас. Мы надеемся с помощью горожан собрать по крупицам историю, связанную с этим местом», – отметила руководитель лагеря.

Информацию можно направить на e-mail: ket81-1981@mail.ru или позвонить по номеру: 8-917-272-37-13.

На сегодняшний день лагерь «Кама», построенный в 1970 году на берегу озера Каракуль, преображается благодаря реконструкции, которая проводится здесь с этого года.

На эти цели выделено 182 млн рублей. Строители начали создавать стильную входную группу, ремонтировать два спальных корпуса и восстанавливать под эти цели ещё два заброшенных здания. В скором времени на озере появится благоустроенный пляж, футбольное поле, хоккейный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для паркура и воркаута, амфитеатр, детская площадка и новые беседки.

 

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