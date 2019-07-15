В Лаишевском районе с героями сказок и водяными битвами отметят День озера

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В селе Тарлаши, на берегу Архиерейского озера 21 июля состоится традиционный праздник – День озера, пишет «Камская новь».





С самого утра на «мыске» будут работать развивающие игровые площадки для детей – аквагрим, подвижные игры, квесты по станциям и многое другое. Для всех желающих будет открыта гончарная мастерская.



На концерте выступят местные и приглашенные артисты – одним из них станет ансамбль «Веснавея» из Песчаных Ковалей.

Основная программа начнется в 11 утра. Зрителей ждут лирические песни, встречи с героями сказок, детский концерт, шоу мыльных пузырей. Кульминацией Дня озера станет приплытие Царевны Лебедь и царя, а также «Водный бой».

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