Чистопольский бард Тагир Мухаметов стал лауреатом фестиваля «Струны души»

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Автор-исполнитель Тагир Мухаметов стал лауреатом межрегионального фестиваля бардовской песни «Струны души», пишут «Чистопольские известия».



Фестиваль авторской песни каждое лето проходит на песчаном берегу Дона в станице Романовской. За годы его проведения более сотни талантливых авторов и исполнителей из Татарстана продемонстрировали свое мастерство. На территории России фестиваль считается одним из грандиозных по уровню организации и количеству участников.



В этом году в фестивале приняло участие более 500 человек из Кореи, Германии, Израиля, Казахстана, Украины, Белоруссии и других стран. Выступали и вокальные коллективы, и одиночные авторы-исполнители бардовской песни.



Уроженец Чистополя Тагир Мухаметов далеко известен за пределами нашей республики. Он признался, что уже выступал на фестивалях подобного масштаба. Однако на «Струнах души» он спел впервые.



«Подготовка была основательной, ведь я поехал исключительно за призовым местом», – поделился певец.





Автор проникновенно исполнил собственные композиции о маленьком уездном городе, жизни в провинции, любви, природе, человеческих радостях. По результатам выступлений, бард вошел в число лучших авторов фестиваля – в номинации «Автор» он завоевал Диплом 2-й степени.



Проявить себя могли и юные авторы, участвуя в бард-баттлах. Для всех желающих работала поэтическая площадка свободного микрофона.



Помимо конкурса, гости и публика соприкоснулись с живой народной культурой Донского казачества, посетили сценическую площадку «Гуляй да пой, казачий Дон», приняли участие в программах фольклорных коллективов.

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