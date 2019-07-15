(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Выдающиеся фольклористы и собиратели устного народного творчества посетили Чистополь – в состав группы вошли ученые из Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук и из Государственного Российского дома народного творчества имени Василия Поленова, пишут «Чистопольские известия».



Две команды сотрудничают на протяжении многих лет, вместе ведут планомерное изучение русского фольклора на территории Поволжья.





Ученые объезжают большое количество сел и деревень. Общаясь с местными старожилами, они собирают интересный и редкий материал.



Доктор исторических наук Александр Черных рассказал, что в Татарстан делегация приехала не впервые. Фольклористы уже побывали в Зеленодольском, Лаишевском районах республики, а в этом году решили посетить Чистопольский.



Особенность культуры Чистпольского района в том, что в XIX веке здесь присутствовало старообрядческое население. Делегации удалось собрать песенные традиции, свадебные обряды и другое.



«Наша задача узнать, какие черты этой культуры сохраняются сегодня. Нам уже удалось застать много моментов, которые связаны с историей старообрядчества: песенные традиции, свадебные обряды и многое другое. Также заинтересовывает история большой Камы, хлебная торговля во второй половине XIX века», – сообщил Александр Черных.





Группа ученых также посетила музей уездного города, ознакомилась с его фондом.



В последний раз аналогичная экспедиция из Москвы побывала в республике более 30 лет назад. Сотрудники чистопольского государственного музея-заповедника признались, что принять у себя в гостях ученых такого уровня – большая удача.

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