Татар-информ

15 июля 2019, 23:28

Спорт

Главный тренер «Рубина» о ничьей с «Локомотивом»: «Мы смогли справиться с проблемами»

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Спорт

Главный тренер «Рубина» о ничьей с «Локомотивом»: «Мы смогли справиться с проблемами»

Эдуардо Докампо прокомментировал первый матч чемпионата страны.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Эдуардо Докампо, главный тренер казанского «Рубина», прокомментировал первый матч чемпионата страны с «Локомотивом» (1:1), признав преимущество москвичей в индивидуальном мастерстве.
Докампо с удовлетворением констатировал, что «Рубин» справился со своим проблемами по ходу первого тайма.

«“Локомотив” изначально владел инициативой. У них было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. Таких, как братья Миранчуки, например. У нас были проблемы, но мы смогли с ними справиться и забить ответный гол», — передает слова Докампо пресс-служба клуба.

Говоря о нереализованном железнодорожниками пенальти, наставник гостей признал здесь пользу для казанцев и посчитал сам пенальти не совсем обоснованным: «Для команды это хорошо. Но это была ситуация, когда не должно было быть пенальти — у Денисова было преимущество в этом моменте. Это не очень чистый пенальти».

Комментируя игру казанцев в концовке на удержание счета, Докампо признал это следствием хорошей игры хозяев: «Все хотели выиграть, естественно. Команда соперника играла очень хорошо. Против того же Миранчука, владеющего мячом, было очень тяжело играть. Есть определенная психологическая проблема, когда не добиваешься нужного результата. Но, надеюсь, в будущем мы это исправим».

Герой встречи, автор гола в ворота «Локомотива» Хвича Кварацхелия пока не готов играть физически 90 минут, уточнил Докампо.

А капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин хоть и покинул поле на носилках, но избежал травмы, объяснил главный тренер гостей: «Ничего серьезного. Сильной травмы у него нет. Думаю, дело в усталости».

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