В Набережных Челнах на научном фестивале семейным парам раскрыли формулу доверия

(Набережные Челны, 15 июля, «Татар-информ»). Набережные Челны приняли участие во всероссийском научном фестивале «Формула доверия».

Акция прошла в Парке Победы, ее посетили свыше 400 гостей, сообщил организатор акции — «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», создавший детский телефон доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей.

«Формула доверия» — научный квест, в котором родители и дети, объединившись в команды, выполняют задания по биологии, лингвистике, психологии и другим направлениям.

На каждом этапе командам приходилось работать сплоченно и быстро. Так, на станции «География» участники квеста прошли полосу препятствий с закрытыми глазами, а на «Биологии» сыграли в психологическое мемо. На станции «Физика» большой интерес вызвало звуковое дерево. Участники квеста выбирали историю, которую рассказывало дерево, а потом дружно искали выход из ситуации, в которой оказался герой. Таким образом ребята на время смогли стать психологами детского телефона доверия, ощутив на себе всю ответственность и сложность этой работы.

В конце мероприятия все гости фестиваля оставили свои рисунки на большом панно.

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