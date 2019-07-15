Татар-информ

15 июля 2019, 21:50

Культура

В Казани откроется выставка художника Голубцова, создавшего бар «Бегемот» и клуб «Маяковский»

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Культура

В Казани откроется выставка художника Голубцова, создавшего бар «Бегемот» и клуб «Маяковский»

На сегодняшний день художник активно работает над проектом Музея истории Свияжск

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). 17 июля в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ откроется выставка известного казанского художника и дизайнера Евгения Голубцова, посвященная его 70-летию, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Творчество Евгения Георгиевича многогранно, он творит в живописи, графике, является дизайнером.

В 1970-е годы под его руководством в Казани организовалась дизайнерская «Группа 17», которая выполняла проекты и оформительские работы по всей республике: в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, в Доме-музее Ивана Шишкина в Елабуге.

На сегодняшний день художник активно работает над проектом Музея истории Свияжска.

Также Евгений Голубцов организовал интереснейшие проекты, ставшие настоящими брэндами Казани: пивной бар «Бегемот», ресторан «Казань», кафе «Перекресток» и многие другие. В числе последних проектов – клуб-ресторан «Маяковский. Желтая кофта».

В 1989 году Голубцов начал заниматься станковой живописью. Художник пишет натюрморты, пейзажи, портреты близких ему людей и жанровые композиции, в которых обращается к древним античным, средневековым и древнерусским сюжетам.

Источником творчества становятся вечные темы и образы искусства, которые он свободно переосмысливает, объединяя разные исторические традиции и художественные направления. Для живописи художника характерна лаконичность колорита, изысканность линий и форм.

Благодаря инициативе Евгения Голубцова в 1990 году в городе Зутфен состоялась выставка древнерусской и русской живописи из собрания ГМИИ РТ и современного искусства казанских художников, впервые представивших в Нидерландах изобразительное искусство Татарстана.

Открытие экспозиции запланировано на 18 часов. Выставка продлится по 18 августа 2019 года.

 

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