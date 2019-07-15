Паломники Татарстана съехались в Алексеевское на праздник обретения иконы Ахтырской Божией Матери

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В очередной раз в Алексеевский район съехались паломники со всего Татарстана, чтобы принять участие в торжествах, приуроченных к 200-летию обретения на алексеевской земле иконы Ахтырской Божией Матери, пишет газета «Заря».

По традиции жители и гости поселка Алексеевское после Божественной Литургии отправились на берег Камы, чтобы встретить святыню, где у Ахтырского колодца состоялся водосвятный молебен. В нем приняли участие священнослужители Чистопольской епархии и священники Рыбно-Слободского округа Казанской епархии.

У святого источника все желающие приложились к святыне, а после сопроводили ее крестным ходом до храма Воскресения Христова.

После общей трапезы на Соборной площади выступила московская певица Анна Сизова. Артистка спела для алексеевцев духовные и народные песни. Концерт состоялся при участии казачьего дуэта «Во благо» из столицы республики.

В конце выступления Анна Сизова поблагодарила жителей района за теплый прием, пожелав всем процветания и благополучия.

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