Опубликован рейтинг медиа-эффективности глав ведомств и муниципалитетов РТ за II квартал 2019 года

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин возглавил рейтинг медиа-эффективности руководителей министерств, ведомств, глав городов и муниципальных районов Республики Татарстан за 2-й квартал 2019 года. Об этом сообщает агентство «Промрейтинг».

Ранее, в первом квартале 2019 года, Айрат Хайруллин в должности главы Альметьевского района занимал в этом рейтинге четвертое место.

Отмечается, что в основе рейтинга лежит способность чиновника взаимодействовать с людьми при помощи Интернета в стандартных и нестандартных ситуациях, умение аргументированно успокаивать людей, а также адекватно представлять себя и свою текущую работу в медиа.

Вторую строчку рейтинга занял мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который в 1-м квартале этого года занимал 69-е место. На третье место с лидирующей позиции опустился мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Четвертую позицию в списке занимает министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин, а замкнул пятерку наиболее медиа-эффективных персон республики мэр Казани Ильсур Метшин.

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