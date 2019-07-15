В Камско-Устьинском районе РТ в овраге нашли заблудившегося инвалида-пенсионера

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе РТ в овраге нашли 81-летнего инвалида, который накануне ушел из дома и не вернулся. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 9.00 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что накануне в селе Сюкеево 81-летний инвалид ушел из дома и не вернулся», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие на место сотрудники ПСЧ № 116, спасатели ЗПСО № 1 совместно с волонтерами обследовали ближайшие населенные пункты, лес на площади 20 кв. км и ближайшие овраги. В 16.45 в двух км от села в овраге был обнаружен заблудившийся пенсионер. Позднее пожилого мужчину доставили на обследование в Камско-Устьинскую ЦРБ.

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