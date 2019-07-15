С 1 августа посылки из Китая будут отправлять напрямую в Казань

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). С 1 августа все почтовые направления из провинции Маньчжурия Китайской Народной Республики будут поступать в Казань напрямую регулярным поездом, минуя логистический почтовый центр в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

«Это должно значительно ускорить сроки прибытия зарубежных посылок до татарстанцев, а также жителей ближайших регионов», — говорится в сообщении.

Ранее все международные посылки сначала проходили обработку в Логистическом почтовом центре во Внуково. С 1 августа в тестовом режиме международные почтовые отправления из Маньчжурии будут направлять в Казанский магистральный сортировочный центр напрямую.

По результатам тестового приема международные почтовые отправления в Татарстан будут организованы ежедневно.

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