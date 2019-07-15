Следком РТ: Житель Нижнекамска из ревности убил подругу осколком бутылки

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске у магазина разливных напитков нашли убитой 29-летнюю женщину. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительной версии, ночью женщина вместе с сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возвращались из гостей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В результате мужчина нанес подруге множественные удары разбитой бутылкой по шее и скрылся с места преступления», – уточнил Шептицкий.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 26-летний местный житель.

Мужчина свою вину полностью признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



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