Рок-группа «Нервы» станет хэдлайнером «Лига Форума»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Татьяна Леухина). Хэдлайнерами студенческого образовательного форума «Лига Форум» станут группы «Нервы», GAYAZOV$ BROTHER$ и In2Nation. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал программный директор Студенческого образовательного форума «Лига Форум» Наиль Вяльшин.

«В первую смену у нас приглашены на завершение группа In2Nation, на вторую смену у нас будут выступать GAYAZOV$ BROTHER$ и на третью смену приедет группа „Нервы“» — рассказал спикер.

In2Nation — дуэт из Ростова-на-Дону. Группа получила известность своими песнями «Скажи, как мне жить» и «Пускай», которые стали саундтреками телесериалов «Физика или Химия» и «Молодежка». В начале 2018 года исполнители выпустили совместную песню с Элвином Греем «Засыпай, зима». В 2012 году стали лауреатами премии «Золотой Граммофон».

«Нервы» — рок-группа, известная тем, что несколько композиций стали саундтреками к сериалам «Физика или Химия», «Универ. Новая общага», «Закрытая школа», «Молодежка». Группа уже выпустила шестой студийный альбом, релиз состоялся в конце февраля этого года.

GAYAZOV$ BROTHER$ — набирающий популярность дуэт из двух братьев, который исполняет песни в жарне рэп и хип-хоп. Особенной популярностью пользуется их композиция «Черная пантера». В марте этого года вышел первый альбом группы под названием «Кредо».

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