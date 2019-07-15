Объявлен конкурс на соискание награды «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Верещагина»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Стартовал конкурс на соискание Всероссийской награды «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н.В. Верещагина», сообщает оргкомитет конкурса — Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

«Заявки на конкурс принимаются до 31 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Основные номинации награды: за качество сырого молока; за приверженность традициям в переработке молока; за внедрение инновационных продуктов (методов, способов) переработки молока; за производство инновационного оборудования для переработки молока; за лучшие решения по упаковке для молочной продукции; за кооперацию с переработчиками молока (для вузов и НИИ); за лучшее информационное освещение «молочных мероприятий»; за лучшую научно-популярную передачу (издание) о молоке и молочных продуктах.

В 2019 году на соискание награды в соответствии с объявленными номинациями могут заявиться следующие юридические лица: молокоперерабатывающие предприятия; производители сырого молока; производители оборудования для молочной промышленности; производители ингредиентов для молочной продукции; производители упаковки для молочной продукции; научные и образовательные организации; средства массовой информации.

Первое вручение награды пройдет в рамках III Всероссийского Молочного форума «Вологда — молочная столица России» в Вологде в конце октября этого года.

С подробностями о размещении заявки можно ознакомиться на сайте http://vologdaexpo.gov35.ru в разделе «МЕРОПРИЯТИЯ» — «МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ» — «О НАГРАДЕ».

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