Сборная Татарстана выиграла Всероссийский го-конгресс, состоявшийся в Зеленодольском районе

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Сборная Татарстана показала лучшие результаты на всероссийском го-конгрессе, состоявшемся в санатории «Васильевский» Зеленодольского района РТ, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



В рамках соревнований состоялось сразу несколько крупных турниров. За победу боролись 106 участников из 18 регионов России.



В сборную Татарстана вошли учащиеся и выпускники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва им. Р. Г. Нежметдинова – Александр Динерштейн, Светлана Шикшина, Андрей Кульков, Степан Попов и Анджей Хафизов.



По итогам турниров Татарстан – четыре очка; Москва – три очка; Санкт-Петербург – 1,5 очка.



Кроме того, сборная РТ, в состав которой вошли Артур Гимадиев, Руслан Тарасов, Аскар Хусаинов, Дина Хабибуллина, Азалия Гималетдинова и Федор Порываев, стала победителем первенства России до 12 лет.



В финале личного Кубка России все места на пьедестале почета также достались татарстанским спортсменам. «Золото» завоевал Александр Динерштейн; «серебро» – Степан Попов; «бронзу» – Андрей Кульков.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.