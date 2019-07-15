«Безопасные каникулы» с ОАО «Сетевая компания»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Акция «Безопасные каникулы», которую уже в 13-й раз проводит ОАО «Сетевая компания», прошла по всем районам республики, ее провели сотрудники компании для детей, отдыхающих в пришкольных и загородных лагерях.

Организаторами очередного мероприятия выступили представители Управления ОАО «Сетевая компания», Бугульминских, Набережночелнинских, Казанских, Приволжских и Нижнекамских электрических сетей. Мероприятие прошло в летнем детском лагере «Ялта Зай», где уже шестой год отдыхают дети сотрудников компании. Только во вторую смену здесь отдохнули 312 детей, распределенные по 8 отрядам, а за 4 смены планируется принять 1400 детей.

Директор филиала Нижнекамские электросети Сергей Огурцов поздравил всех с каникулами, пожелал, чтобы они прошли без происшествий и напомнил о том, что если выполнять все правила безопасности, электричество может стать добрым и верным другом: «Мы приезжаем на встречу с теми, кого считаем потребителями и потенциальными коллегами, наша задача объяснить систему поведения, при которой энергия несет добро, а электричество становится другом. По сути мы обучаем навыкам безопасной жизни в целом, учим детей думать».

Обеспечить безопасность и комфорт детям — этой цели соответствует отдых в детском лагере «Ялта-Зай». Об этом свидетельствуют высокие позиции в многочисленных рейтингах и положительные итоговые заключения различных комиссий, а главное — безудержное желание детей вновь и вновь возвращаться сюда.

Это подтвердил и директор лагеря Эмиль Галеев: «Ни для кого не секрет, в чем залог такого успеха. Вот уже пять лет успешная и сильная компания, имеющая многогранную социальную политику, во главе с ее руководителем Ильшатом Шаеховичем Фардиевым создает мир настоящего безопасного детского отдыха. С участием топ-менеджеров компании проходят церемонии открытия и закрытия смен, они держат руку на пульсе жизни лагеря. Но как в каждой семье, здесь не только вкусно кормят, организуют интереснейшую развлекательную программу, но и обучают навыкам, которые могут пригодиться в жизни. „Безопасные каникулы“ — одно из подтверждений этому».

В унисон с Годом театра, объявленным в России, в «Ялта-Зай» был создан на все 4 смены «Театральный архипелаг», в концепцию которого органично вписалось иммерсивное шоу «Безопасные каникулы». Квизы, танцевальный марафон, «паутина под напряжением», пантомима с Фиксиками, эстафета «вверни лампочку», этап «спасение Гоши» — каждый акт спектакля был отыгран с полной отдачей.

Предложенные конкурсные задания были на умение слушать и слышать предложенную информацию, на смекалку, на сноровку и ловкость. К примеру, во время эстафеты «Вверни-выверни лампочку» каждый отряд получал знания о том, как в повседневной жизни электромонтеры, выполняя требования техники безопасности, пользуются спецодеждой и специнструментом. Потом команды делились на группы и, облачившись лишь в малую часть спецодежды — диэлектрические перчатки и боты, пробегали небольшую дистанцию, выполняя задание. Боты пытались потеряться в пути, каска все время сползала на бок, а перчатки мешали выполнять мелкую работу. Со свойственной детям эмоциональностью, они поражались, как взрослые могут выполнять эту, почти ювелирную работу на высоте.

А вот как оценила полученные знания отдыхающая в лагере Софья Садыкова из Казани, которая неоднократно участвует в акции: «Каждый раз это мероприятие не похоже на предыдущие: интересно, захватывающе и, главное, очень полезно. Мы учимся вне стен школы и получаем знания правильного поведения дома и на улице, чтобы мы были здоровы, а наши родители не беспокоились за нас».

Таким образом, порядковый номер акции, проводимой сотрудниками компании с 2006 года, не стал препятствием для ее успеха. Участники «Безопасных каникул» верят только в одну примету: усвоенные знания и умения безопасности спасают жизнь человеку.