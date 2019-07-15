В Татарстане стартовал конкурс среди сельхозорганизаций по готовности к уборке урожая 2019 года

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В республике стартовал конкурс среди предприятий АПК по готовности к проведению уборки урожая и основной обработке почвы 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.



Как отметили в ведомстве, цель конкурса – обеспечение своевременной и качественной подготовки парка зерноуборочных комбайнов, другой сельхозтехники и оборудования зернотокового хозяйства к уборочной кампании, а также агрегатов к проведению основной обработки почвы.



«Конкурс будет проходить с 15 по 19 июля, готовность организаций АПК к уборочным работам и вспашке зяби предстоит оценить во всех 43 муниципальных районах республики», – рассказал начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ришат Булатов.



По его словам, для проведения в районах указанного конкурса приказом министерства создано 15 комиссий, в состав которых вошли руководители и специалисты Минсельхозпрода, Управления Гостехнадзора и других ведомств республики, учреждений и организаций АПК.



Согласно условиям конкурса, зерноуборочные комбайны должны пройти сезонное техобслуживание и государственный технический осмотр, при этом все они должны быть представлены на параде комбайнов. Обязательно и участие в этом параде самих комбайнеров, включая сменных с удостоверениями тракториста-машиниста.



«Каждый комбайн будет проверяться на герметичность с проведением контрольного обмолота и пропусканием через полог», – подчеркнул Ришат Булатов.



Помимо всего прочего в ходе конкурса комиссии оценят состояние и готовность к уборочной кампании транспортных средств, зерноскладов, сушилок, зерноочистительных машин, а также тракторов и орудий для основной обработки почвы, соблюдение требований охраны труда.



Не останется без внимания комиссий укомплектованность комбайнов средствами пожаротушения, аптечками первой медицинской помощи.



Согласно информации ведомства, по состоянию на 10 июля в сельхозорганизациях республики имеется более 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, из них в исправном состоянии 3,2 тыс. единиц или 92%.

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