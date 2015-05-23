В Крыму хотят создать аналог «Лиги студентов» по примеру Татарстана

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Крым заинтересовался опытом Татарстана и хочет создать аналог организации «Лига студентов». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Мы слышали, что сейчас в республике Крым собираются создать похожую на „Лигу студентов“ организацию, которая объединила бы все студенчество республики Крым. Это хороший пример того, что Татарстан задает тенденции и что здесь это направление развивается», — сказал Киямов.

«Лига студентов РТ» не в первый раз делится своим опытом, отметил первый замминистра по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. Премия «Студент года», созданная в Татарстане, впоследствии вышла на федеральный уровень.

Крупнейшая студенческая организация Поволжья «Лига студентов РТ» создана в 1996 году. С тех пор она объединяет под своим началом около 250 тыс. студентов со всей республики.

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