Тела погибших в ДТП с автобусом в Башкирии доставят в Набережные Челны ближе к ночи

(Набережные Челны, 15 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Тела погибших в страшном ДТП с автобусом в Башкирии доставят в Набережные Челны ближе к ночи, об этом стало известно на брифинге с участием главы Автограда Наиля Магдеева.

Как сообщил спикер, сразу после поступления сообщения о ДТП, в Набережных Челнах был развернут оперативный штаб. Он работал всю ночь. К месту аварии был оправлен резервный автобус, который привезет уцелевших в аварии челнинцев в родной город.

«До этого я связался по телефону с главой села Архангельское, рядом с которым произошло ДТП. Он уверил, что все необходимые меры, связанные с размещением челнинцев и обеспечением их едой, будут приняты. Наших горожан разместили в общежитии строительного колледжа. Утром автобус был на месте. Он забрал всех, кто не смог самостоятельно выехать домой», – сообщил Наиль Магдеев.

По его словам, чуть позже приехали спецмашины для перевозки тел погибших в Набережные Челны. Ожидается, что погибших привезут в город ближе к ночи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в Башкирии в ДТП попал автобус из Татарстана. В результате аварии погибли 6 человек. Еще 21 пассажир пострадал.

32-летний водитель был задержан. Сейчас его допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело.





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